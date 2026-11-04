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#Roman francophone

Ici, personne ne m'appelle Valentina

Delphine Borelli

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A San Felice del Lago, deux mois par an, Valentina, Giulia, Sofia, Luca et Marco étaient les enfants de l'été. Leurs rires résonnaient contre les façades ocres et leur amitié rythmait la vie du village. Jusqu'à leurs quinze ans et l'accident du lac qui a coûté la vie à Marco et dissous la bande. Vingt ans plus tard, un testament les ramène au coeur des Dolomites italiennes pour hériter, sous certaines conditions, de la maison et de la trattoria de leur jeunesse. A nouveau, entre eux, la magie opère : l'amitié reprend sa place, bruyante et joyeuse. Mais, dans les interstices de bonheur, entre un plat de canederli et la fête des lucioles, les non-dits s'immiscent. Et rapidement, Valentina ne peut plus ignorer les messes basses de Giulia et Sofia, le comportement fuyant de Luca et les sous-entendus de celui qui semble savoir mieux qu'eux ce qui s'est réellement passé.

Par Delphine Borelli
Chez City Editions

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Auteur

Delphine Borelli

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

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Ici, personne ne m'appelle Valentina

Delphine Borelli

Paru le 04/11/2026

336 pages

City Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782824624037
9782824624037
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