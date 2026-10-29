Sophie Marceau est de retour en librairie avec Warszawa , un récit autobiographique, comme une longue lettre à l'homme de sa vie, aujourd'hui disparu. En 2023, Sophie Marceau publiait chez Seghers La Souterraine , un recueil de nouvelles (et de poèmes), dans lequel on pouvait deviner, derrière la fiction, certains aspects de sa vie personnelle et professionnelle. Warszawa est, à l'inverse, un récit purement autobiographique qui emprunte pour la forme à l'écriture de fiction et de poésie. Elle s'y adresse à celui avec qui elle a partagé dix-sept ans de sa vie et interroge leur amour. Elle a dix-huit ans quand elle le rencontre en 1984, il en a vingt-cinq de plus. Elle, l'actrice en plein essor et lui, le réalisateur polonais reconnu par la critique. Elle jouera dans cinq de ses films. C'est lui qui lui permettra - elle est alors une jeune star pressée par le système - de résister à ceux qui s'arrogent le contrôle de son image, et même de sa vie privée. A ses côtés, elle s'émancipe, découvre la passion, le partage intellectuel, elle découvre aussi Varsovie, alors que le communisme pèse encore lourdement sur la vie quotidienne et les esprits de chacun. Varsovie qui lui offre une évasion salutaire, un autre monde, une culture, une langue... Au fil des ans, malgré la naissance d'un enfant, malgré l'oeuvre commune, leur relation bascule dans l'emprise, l'obsession, le contrôle. Il faut se libérer... Le vide laissé par cette séparation sera-t-il jamais comblé ? Pour raconter cette histoire d'amour et de cinéma, d'accomplissement et d'exil, Sophie Marceau, évoque aussi leurs destins parallèles et décalés - enfance, famille, carrière... dans la France des années 1970 et 1980, pour elle, ou la Pologne de l'après-guerre, pour lui. Posant sur toute chose un regard libre, elle interroge sa mémoire, raconte les épreuves tout comme les moments de grâce, et choisit de montrer sans jamais vouloir démontrer.