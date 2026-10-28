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La part de l'autre

Eric-Emmanuel Schmitt

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" 8 octobre 1908 : Adolf Hitler est recalé. Que se serait-il passé si l'Ecole des beaux-arts de Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si, cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui ses ambitions d'artiste ? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde... " Cette édition est suivie du Journal qui a accompagné l'écriture de La part de l'autre. Eric-Emmanuel Schmitt y exprime son trouble, son anxiété, ses doutes au moment de faire revivre la figure la plus sombre de l'Histoire contemporaine.

Par Eric-Emmanuel Schmitt
Chez Albin Michel

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Auteur

Eric-Emmanuel Schmitt

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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La part de l'autre

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 28/10/2026

512 pages

Albin Michel

24,90 €

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