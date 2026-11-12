Les enquêtes de Suzy

Mais qui a tué le directeur de la maison d'édition ? Stagiaire dans une maison d'édition, Suzy mène une vie tranquille, dans son fairy cottage, en compagnie de son chat, ses poules et ses poissons rouges. Ses passions ? Lire des cosy mysteries, dévorer des gâteaux au citron, crocheter des écharpes, déclamer des poèmes à ses poules. Un quotidien tout doux... jusqu'au jour où le directeur de la maison d'édition est retrouvé mort. Suzy et trois de ses collègues décident d'unir leurs forces pour mener l'enquête et démasquer le meurtrier. Amateurs de polars, ils sont convaincus d'avoir les atouts nécessaires pour résoudre cet ignoble crime avant la police...