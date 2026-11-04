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Naissance de l'Action française

Laurent Joly

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L'Action française est assurément, en France, le mouvement d'extrême droite le plus influent du XX ? siècle. Comment un groupuscule né en 1899 dans le tumulte de l'affaire Dreyfus s'est-il transformé en matrice du nationalisme français moderne ? Placée d'abord sous l'égide intellectuelle de Maurice Barrès, inventeur du nationalisme ethnique, l'Action française tombe rapidement sous l'emprise de Charles Maurras. Le théoricien royaliste n'hésite pas alors à faire de l'antisémitisme une arme politique. C'est ainsi que l'AF, dont Laurent Joly raconte pour la première fois la naissance et la conversion, fait le lien entre l'extrême droite du xixe siècle, royaliste et cléricale, et celle du XX ? siècle, ultra-nationaliste, xénophobe et volontiers athée. Nourrie d'archives inédites, fourmillant de révélations sur la personnalité et les aspirations du duo Barrès-Maurras, l'enquête apporte une contribution décisive à l'étude des ressorts intimes et des ambitions de conquête politique et culturelle d'une extrême droite durablement installée.

Par Laurent Joly
Chez Flammarion

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Auteur

Laurent Joly

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire des idées politiques

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Naissance de l'Action française

Laurent Joly

Paru le 04/11/2026

448 pages

Flammarion

13,70 €

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