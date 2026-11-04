Changer l'eau des fleurs

Le roman aux millions de lecteurs qui a inspiré le film de Jean-Pierre Jeunet. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent lumineuses. Après l'émotion et le succès des Oubliés du dimanche, Valérie Perrin nous fait partager l'histoire intense d'une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre l'ordinaire exceptionnel, Valérie Perrin crée autour de cette fée du quotidien un monde plein de poésie et d'humanité. Un hymne au merveilleux des choses simples. On nage en plein bonheur. Nathalie Dupuis, Elle. Un contraste entre rire et larmes qui fait mouche. Baptiste Liger, Lire. Tonnerre d'applaudissements. Et, croyez-nous, le mot "tonnerre" n'est pas trop fort. Anne-Marie Mitchell, La Marseillaise. Prix Maison de la Presse 2018.