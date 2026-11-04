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L'ombre et les orages

Helen Scheuerer

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L'amour de Thea pour Wilder est mis une nouvelle fois à l'épreuve. Après avoir bravé tous les obstacles, elle est enfin devenue une guerrière légendaire de Thezmarr, la guilde d'élite qui protège les habitants des royaumes et repousse les ennemis qui les menacent. Mais cette fois, elle est seule : l'homme qu'elle aime a été enlevé et emprisonné. Et dans les Terres du milieu, le moment est venu de mener l'assaut final contre les monstres. Mais la victoire semble compromise par des alliés divisés et trop peu nombreux. Thea doit mobiliser toutes ses forces si elle ne veut pas mourir au combat. Un oracle a prédit sa mort à 27 ans et il ne reste plus que quelques jours avant son anniversaire. Thea parviendra-t-elle à tromper la mort ? Dans la guerre finale qui menace le monde, le temps de Thea et Wilder est compté avant qu'ils ne soient consumés par les ténèbres...

Par Helen Scheuerer
Chez City Editions

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Auteur

Helen Scheuerer

Editeur

City Editions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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L'ombre et les orages

Helen Scheuerer trad. Morgane Bratschi

Paru le 04/11/2026

340 pages

City Editions

9,90 €

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Scannez le code barre 9782824624310
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