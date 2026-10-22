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Histoire de l'Angleterre

Jane Austen

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L'Histoire d'Angleterre (1791), rédigée à quinze ans, revisite avec humour et irrévérence l'histoire des souverains anglais, révélant déjà son goût pour la satire et le commentaire social. Les six Lettres espiègles parodient quant à elles les excès du roman sentimental à travers des personnages et des situations volontairement exagérés. Derrière leur ton léger, ces textes interrogent également la condition féminine et les conventions sociales. Ces oeuvres de jeunesse annoncent déjà les qualités qui feront le succès durable de Jane Austen : l'ironie, l'esprit et une fine compréhension des comportements humains.

Par Jane Austen
Chez La Part Commune

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Auteur

Jane Austen

Editeur

La Part Commune

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Histoire de l'Angleterre

Jane Austen

Paru le 22/10/2026

80 pages

La Part Commune

7,00 €

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Scannez le code barre 9782844185419
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