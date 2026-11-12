Le récit détaillé de la Grande Boucle 2026, toutes les étapes, tous les classements, ainsi que le Tour de France Femmes. En 2025, Tadej Pogacar a accroché un 4e Tour de France à son immense palmarès. Il s'avance comme le favori de l'édition 2026 et sera surmotivé à l'idée de remporter un 5e Tour et rejoindre les légendes Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. A moins que... Les choses ont en effet bougé entre-temps : Jonas Vingegaard a renforcé son équipe, Remco Evenepoel est passé chez Red Bull-Bora Hansgrohe et aura une armada à son service, et des outsiders comme Oscar Onley ou Kévin Vauquelin sont arrivés dans de plus grandes équipes où ils pourront exprimer leur plein potentiel. Le prodige français Paul Seixas s'alignera-t-il sur son premier grand Tour ? Chez les femmes, Pauline Ferrand-Prévôt s'annonce comme une favorite naturelle après sa victoire écrasante en 2025. Mais Demi Vollering, vainqueur en 2023, 2e l'année passée et désormais dans l'équipe française FDJ Suez United, tiendra à prendre sa revanche. Le juge de paix de ce Tour risque d'être le mont Ventoux, qui sera escaladé pour la première fois lors de l'épreuve féminine. Le livre officiel du Tour de France 2025 revisite chaque instant de cette édition et les illustre par les plus belles images des photographes d'ASO et de L'Equipe . Le Tour de France Femmes y est également à l'honneur.