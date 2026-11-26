Carmen Boustani et Vénus Khoury-Ghata, originaires du même pays, ont été amies pendant des décennies. De cette relation privilégiée naît le projet de retracer le parcours de cette grande poète honorée de nombreuses fois en France. Loin d'un simple récit chronologique, le livre se déploie comme une enquête sensible nourrie d'entretiens, de lectures approfondies de l'oeuvre et d'une connaissance intime des lieux et des moments clés de sa vie. Carmen Boustani retrace un destin marqué par une enfance libanaise déchirée entre la beauté de Bécharré et la violence d'un père autoritaire. Elle explore le drame du frère poète de Vénus Khoury-Ghata qui fut interné, puis l'exil en France de la jeune femme et la construction de son identité entre deux langues et deux cultures. En parallèle, l'ouvrage analyse l'oeuvre en elle-même dans tout son foisonnement, caractérisée par une écriture fluide, une fragmentation des voix, une polyphonie du "je" et une exploration constante des thèmes de la mémoire, de l'absence et du féminin. Ancrée dans le contexte historique du Liban du XXe siècle, du mandat français à la guerre, cette biographie met en évidence la manière dont l'histoire personnelle et collective façonne une écriture singulière. Ce livre est accompagné de photographies.