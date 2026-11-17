Ostie, le jour du bon Dieu. A quelques kilomètres de l'aéroport Léonard de Vinci. Le 2 novembre 1975. Un appel de la brigade mobile réveille l'inspecteur et son acolyte, de garde au commissariat de Fiumicino. Il est près de cinq heures. Les carabinieri lui racontent leur interception. Le débit est rapide. Les mots semblent confus. L'inspecteur n'arrive pas à s'extirper des bras de Morphée. Il note sur son calepin : vol de voiture. Alfa Romeo Giulia 2000 GT Veloce (Rapide). Gris métallisé. Immatriculée ROMA K-699-96. Une dispute violente avec le propriétaire du véhicule. Laissé pour mort. On lui épelle son nom. Une personnalité connue du grand public. Sur le siège arrière, les carabiniers ont trouvé un chandail vert, usé. Ainsi que la veste et le pull du suspect. Maculés de sang.