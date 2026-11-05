Les Visages du crime

200 ANS, 200 CRIMINELS FRANCAIS, 2 000 CRIMES QUI ONT MARQUE L'HISTOIRE PRESENTE PAR McSKYZ Le visage de Francis Heaulme terrifie. Celui de Roberto Succo est angélique. Il n'existe pas un seul visage du crime. Il y en a des centaines : le monstre et le voisin, le jeune et le vieux, le hideux et le délicat. Ce dictionnaire illustré qui traverse deux siècles de faits divers et d'histoire française les réunit pour la première fois. Les criminels les plus célèbres, de Landru à Michel Fourniret, côtoient ceux que l'histoire a oubliés. Connaissez-vous Yvan Keller, qui a reconnu avoir étouffé 150 femmes dans leur sommeil ? Cyril Koskinas, le tueur du canal de l'Ourcq qui y jetait ses victimes inconscientes ? Jeanne Weber, dite " l'ogresse de la Goutte-d'Or " ? UN FACE-A-FACE AVEC LES PLUS GRANDS CRIMINELS FRANCAIS Parcours documentés, photographies originales, coupures de presse, paroles de criminels : chaque portrait raconte un homme ou une femme, une époque et ce que l'affaire a changé dans notre société.