Comment devenir super engagé

Une petite pigeonne et un jeune écureuil vivent paisiblement dans le même arbre... jusqu'au jour où de mystérieuses secousses viennent bouleverser leur quotidien ! Bien décidés à sauver leur maison, nos deux héros vont devoir résoudre un sacré problème. Mais comment se faire entendre dans un monde d'adultes qui ne prennent pas les enfants au sérieux et refusent de les écouter ? La solution ? FAIRE UN MAXIMUM DE BRUIT ! Une formidable initiation à l'engagement citoyen qui rappelle une vérité essentielle : quand personne ne vous écoute, rassemblez-vous et faites entendre votre voix ! Parce qu'ensemble, même les plus petits peuvent faire trembler les plus grands ! Thèmes abordés : Engagement citoyen - Solidarité - Vivre-ensemble