Le petit Renne

Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie du renne. Je suis née dans le Grand Nord, un matin de printemps, un doux soleil faisait scintiller la nature tout autour de moi... Suivez un jeune renne qui raconte ses premiers pas dans la toundra, sa vie au sein du troupeau, les grandes migrations et les saisons qui passent... jusqu'au moment où, devenu adulte, il donne naissance à son tour à un petit renne. Un album immersif pour découvrir le cycle de vie du renne, raconté à hauteur d'enfant.