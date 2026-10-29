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#Album jeunesse

Le petit Renne

Gisela Bohórquez, Rose Harkness

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Un album illustré et une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie du renne. Je suis née dans le Grand Nord, un matin de printemps, un doux soleil faisait scintiller la nature tout autour de moi... Suivez un jeune renne qui raconte ses premiers pas dans la toundra, sa vie au sein du troupeau, les grandes migrations et les saisons qui passent... jusqu'au moment où, devenu adulte, il donne naissance à son tour à un petit renne. Un album immersif pour découvrir le cycle de vie du renne, raconté à hauteur d'enfant.

Par Gisela Bohórquez, Rose Harkness
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Gisela Bohórquez, Rose Harkness

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

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Le petit Renne

Gisela Bohórquez, Rose Harkness trad. L'atelier Cloro

Paru le 29/10/2026

24 pages

1, 2, 3 Soleil !

12,50 €

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Scannez le code barre 9782384537754
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