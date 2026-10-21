Le jeune Jonathan Harker rend visite au comte Dracula dans son château des Carpates afin de l'informer du domaine qu'il vient d'acheter pour lui en Angleterre. Au cours de son voyage, les avertissements se multiplient au sujet de sa destination. Dès son arrivée, l'inquiétude gagne Jonathan, pour atteindre son paroxysme lorsque trois jeunes femmes pénètrent dans sa chambre pour lui prodiguer des baisers qui sont autant de morsures. Alors qu'il entreprend une exploration du château, il découvre, gisant dans une caisse, le comte Dracula...