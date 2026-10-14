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Chronique d'un royaume perdu

Ananda Devi

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Dans ce roman, réel et magie s'entremêlent et un petit village peuplé d'êtres extraordinaires devient le reflet de l'univers. Peu après l'abolition de l'esclavage, sur l'île Maurice, dans la propriété sucrière des Dumontais, cinq enfants naissent : deux côté esclaves, trois côté blancs. Pendant vingt ans, ils cohabitent et finissent par s'aimer. Ils ignorent qu'ils ont sûrement le même père, un esclave connu pour son magnétisme sexuel. Bannis pour avoir brisé les tabous, ils trouvent refuge sur une terre idyllique qu'ils nomment le Bouchon. Ils en font leur Royaume, jurant de le protéger jusqu'à leur dernier souffle. Sur quatre générations, ils le défendent d'une seule âme. Car au Bouchon, les limites n'existent plus : les corps se mêlent, vie et mort se confondent, surnaturel et réel cohabitent, passions et pulsions s'expriment sans frein. Ici un simple enfant devient le confesseur du genre humain ; un autre vit parmi les oiseaux ; une femme morte de chagrin renaît en divinité végétale ; et certains hommes dévastent tandis que les femmes sont reines. C'est l'histoire de l'humanité qui se lit dans ces existences débridées au coeur de l'infiniment petit. Fresque fabuleuse, mythologie vibrante, cette Chronique d'un royaume perdu est le chef-d'oeuvre d'Ananda Devi, son Cent ans de solitude mauricien. Son geste littéraire le plus fou et le plus libre. Interprétation humaine

Par Ananda Devi
Chez Audiolib

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Auteur

Ananda Devi

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

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Chronique d'un royaume perdu

Ananda Devi

Paru le 14/10/2026

454 pages

Audiolib

26,50 €

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