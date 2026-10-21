Sur le continent d'Etiofari épargné par une brume rouge qui a tout envahi, Tenda, Siryé et Kane grandissent loin les uns des autres. Séparés à la naissance pour empêcher la prophétie d'advenir, ils nous entraînent en quête du mystère de leur origine, bien décidés à se sauver et à sauver les leurs, ce peuple aux yeux gris en exil ou maintenu en esclavage. Nés des mêmes cendres est le premier volet d'une épopée bouleversante, faite de secrets de familles, de jeux de pouvoir et de magies, inspirée par les mythologies africaines et les grands récits tragiques.