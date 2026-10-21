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Etiofari

Nincemon Fallé

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Sur le continent d'Etiofari épargné par une brume rouge qui a tout envahi, Tenda, Siryé et Kane grandissent loin les uns des autres. Séparés à la naissance pour empêcher la prophétie d'advenir, ils nous entraînent en quête du mystère de leur origine, bien décidés à se sauver et à sauver les leurs, ce peuple aux yeux gris en exil ou maintenu en esclavage. Nés des mêmes cendres est le premier volet d'une épopée bouleversante, faite de secrets de familles, de jeux de pouvoir et de magies, inspirée par les mythologies africaines et les grands récits tragiques.

Par Nincemon Fallé
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Nincemon Fallé

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Fantasy

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Etiofari

Nincemon Fallé

Paru le 21/10/2026

288 pages

Jean-Claude Lattès

19,90 €

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Scannez le code barre 9782709674843
9782709674843
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