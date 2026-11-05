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Fille de sangs mêlés

S.K. Rostedt

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La première romantasy nordique : la Sarah J. Maas du Nord ! Moorna, mi-elfe mi-humaine, mène la vie monotone d'une courtisane de la Cité Royale de Remena. Lors des interminables fêtes du palais, les regards curieux lui rappellent sans cesse sa différence. Jusqu'au jour où gronde une menace : les démons, bannis des siècles auparavant, seraient de retour. Après une nuit de faste et de sang, marquée par un sacrifice ordonné par le roi, Moorna rencontre Caïdas, un elfe aussi arrogant qu'intrigant. Réunis par les manigances de la cour, ils vont défier le destin. Peut-être l'unique opportunité pour Moorna de retrouver sa liberté... Une étincelle suffit à tout embraser.

Par S.K. Rostedt
Chez Robert Laffont

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Auteur

S.K. Rostedt

Editeur

Robert Laffont

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Fille de sangs mêlés

S.K. Rostedt trad. Fantine Brunel

Paru le 05/11/2026

Robert Laffont

20,90 €

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