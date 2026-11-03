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Nos métamorphoses

Didier Long, Long Meir

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Un jour, votre vie entière bascule. Ce livre commence là. Moine bénédictin pendant dix ans, puis consultant chez McKinsey, puis dirigeant du numérique, Didier Long a changé de vie plus souvent que la plupart d'entre nous n'osent en rêver. Frère Marc. Didier. Meïr. Jusqu'à retrouver ses racines juives. Il a côtoyé le Dalaï-Lama et un truculent rabbin du Mellah de Marrakech, plongé dans les mystères de la Kabbale. Traversé l'épreuve, l'amour, la perte. Connu l'extase, ce moment où les frontières du moi se fissurent et où l'on se découvre autre. De ce parcours, une conviction : Dieu n'a pas de religion. Seul le chemin compte. Entre neurosciences et mystique, Talmud et évangiles, soufisme et bouddhisme, ce livre explore ce que la science découvre aujourd'hui de l'empathie et de la résilience - ce que les traditions spirituelles savaient depuis toujours. Un témoignage intime et érudit, qui ne demande pas de croire. Seulement d'oser changer. Car ce que nous acceptons de laisser mourir en nous, nos certitudes, notre orgueil, notre besoin de tout maîtriser, est aussi ce qui nous fait porter du fruit. , Nos métamorphoses est une invitation au plus grand des voyages : celui qui conduit au plus profond de soi... et peut-être jusqu'à Dieu.

Par Didier Long, Long Meir
Chez La Sirène aux yeux verts

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Auteur

Didier Long, Long Meir

Editeur

La Sirène aux yeux verts

Genre

Histoire des religions

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Nos métamorphoses

Didier Long, Long Meir

Paru le 03/11/2026

248 pages

La Sirène aux yeux verts

22,00 €

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Scannez le code barre 9782382960646
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