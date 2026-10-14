Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Roman francophone

Le songe d'une nuit d'été

William Shakespeare

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez une somptueuse édition illustrée de la pièce la plus fantastique de Shakespeare ! Cette nouvelle édition du chef-d'oeuvre de Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, fait la part belle aux illustrations de Julien Delval. Une nature luxuriante, une atmosphère romantique et féérique, et des décors somptueux plongent le lecteur au coeur d'une nuit enchanteresse, où la frontière entre réalité et rêve s'amenuise... " Lors d'une nuit d'été, deux amants, Lysandre et Hermia, s'enfuient dans une forêt enchantée afin qu'Hermia échappe à un mariage forcé avec Dimitrius, un homme qu'elle réprouve. Celui-ci part à leur poursuite, suivi d'Héléna, éprise de lui. Au même moment, Titania et Obéron, souverains des fées, se retrouvent à l'occasion des noces de Thésée et Hippolyte. En parallèle, une troupe de comédiens prépare une représentation pour le mariage. Tous ces destins convergent et s'entremêlent sous l'influence de Puck, lutin malicieux et maître d'oeuvre de ce ballet où se déchaînent passions amoureuses, espiègleries et confusions. " Si les grandes éditions illustrées du Songe d'une nuit d'été ont marqué le XIXe siècle, cette édition propose une approche résolument contemporaine, portée par le travail de Julien Delval, qui renouvelle en profondeur l'imaginaire de la pièce tout en respectant la richesse et l'intégralité du texte original. Cette édition est enrichie d'une préface de François Laroque, professeur émérite de littérature anglaise à l'Université de la Sorbonne et spécialiste de l'oeuvre de Shakespeare. Auteur de nombreux travaux consacrés à ses oeuvres et à leur contexte culturel, il s'appuie sur une analyse fine de la pièce pour mettre en lumière la complexité de sa construction, fondée sur l'entrelacement de plusieurs niveaux narratifs, entre mythologie antique, folklore anglais et comédie populaire. En replaçant Le Songe d'une nuit d'été dans son contexte historique, culturel et théâtral, il en révèle toute la portée, à la fois festive et profonde, où se conjuguent célébration de l'imagination, désordre amoureux et réflexion sur les puissances de la création poétique.

Par William Shakespeare
Chez Caurette Editions

|

Auteur

William Shakespeare

Editeur

Caurette Editions

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le songe d'une nuit d'été par William Shakespeare

Commenter ce livre

 

Le songe d'une nuit d'été

William Shakespeare trad. Jean-Louis Supervielle, Jules Supervielle

Paru le 14/10/2026

192 pages

Caurette Editions

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382891995
9782382891995
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.