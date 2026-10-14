Découvrez une somptueuse édition illustrée de la pièce la plus fantastique de Shakespeare ! Cette nouvelle édition du chef-d'oeuvre de Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, fait la part belle aux illustrations de Julien Delval. Une nature luxuriante, une atmosphère romantique et féérique, et des décors somptueux plongent le lecteur au coeur d'une nuit enchanteresse, où la frontière entre réalité et rêve s'amenuise... " Lors d'une nuit d'été, deux amants, Lysandre et Hermia, s'enfuient dans une forêt enchantée afin qu'Hermia échappe à un mariage forcé avec Dimitrius, un homme qu'elle réprouve. Celui-ci part à leur poursuite, suivi d'Héléna, éprise de lui. Au même moment, Titania et Obéron, souverains des fées, se retrouvent à l'occasion des noces de Thésée et Hippolyte. En parallèle, une troupe de comédiens prépare une représentation pour le mariage. Tous ces destins convergent et s'entremêlent sous l'influence de Puck, lutin malicieux et maître d'oeuvre de ce ballet où se déchaînent passions amoureuses, espiègleries et confusions. " Si les grandes éditions illustrées du Songe d'une nuit d'été ont marqué le XIXe siècle, cette édition propose une approche résolument contemporaine, portée par le travail de Julien Delval, qui renouvelle en profondeur l'imaginaire de la pièce tout en respectant la richesse et l'intégralité du texte original. Cette édition est enrichie d'une préface de François Laroque, professeur émérite de littérature anglaise à l'Université de la Sorbonne et spécialiste de l'oeuvre de Shakespeare. Auteur de nombreux travaux consacrés à ses oeuvres et à leur contexte culturel, il s'appuie sur une analyse fine de la pièce pour mettre en lumière la complexité de sa construction, fondée sur l'entrelacement de plusieurs niveaux narratifs, entre mythologie antique, folklore anglais et comédie populaire. En replaçant Le Songe d'une nuit d'été dans son contexte historique, culturel et théâtral, il en révèle toute la portée, à la fois festive et profonde, où se conjuguent célébration de l'imagination, désordre amoureux et réflexion sur les puissances de la création poétique.