Basse-Terre, volcan de La Soufrière, Pointe-à-Pitre, Grand Cul-de-Sac marin, jardin botanique de Deshaies, îles de la Désirade, des Saintes et Marie-Galante, tables créoles et stands de bokits, randonnée aux chutes du Carbet ou sur le sentier des Douaniers : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement la Guadeloupe et vous en dévoilent les secrets. - Des activités, des randonnées, des idées et des bons plans pour découvrir l'archipel autrement. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par secteur.