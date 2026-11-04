Le monde de Noé

Une seule nuit : c'est le temps minuscule dont dispose Lisa pour transmettre à son neveu toute la mémoire du monde. Atteint d'un lymphome à dix-sept ans, Noé voit son avenir vaciller. Lisa, ancienne professeure d'histoire devenue chauffeuse de taxi, l'embarque alors dans une traversée nocturne de Paris. Jusqu'à l'aube, du musée de l'Homme au parc Martin Luther King, de la Bastille au Louvre, vingt-quatre haltes retracent les grandes époques de l'humanité, nourries par les confidences des passagers d'un soir. A chaque arrêt, une leçon de vie. Dans la pénombre feutrée du taxi, alors qu'un secret familial menace d'éclater, Lisa sait qu'elle ne peut pas donner plus de temps à Noé, alors elle choisit de lui offrir l'humanité en héritage. Que faut-il avoir compris de la vie avant de la quitter ?