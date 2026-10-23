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#Roman étranger

La ville aux coupoles or et bleues

Peretz Markish

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En Ukraine, dans les années 1920, 250 000 Juifs ont été massacrés. Le monde n'en a presque rien su. Peretz Markish, lui, était là. Ezra découvre son père assassiné par des pogromistes. Il est juif, il est bolchevique, il croyait que la révolution changerait tout. Il comprend ce jour-là qu'il s'est trompé - ou qu'il a simplement regardé ailleurs. Autour de lui, l'Ukraine brûle. La guerre civile fait rage. Une génération disparaît. La ville aux coupoles or et bleues est un grand roman - celui d'un homme rattrapé par ce qu'il a voulu fuir, et d'un peuple que l'Histoire a tenté d'effacer. Après Une génération passe, une génération vient, Peretz Markish Markish continue d'écrire ce que l'Histoire a voulu taire.

Par Peretz Markish
Chez L'Antilope (Paris)

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Auteur

Peretz Markish

Editeur

L'Antilope (Paris)

Genre

Littérature yiddish

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La ville aux coupoles or et bleues

Peretz Markish trad. Rachel Ertel

Paru le 23/10/2026

672 pages

L'Antilope (Paris)

28,00 €

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