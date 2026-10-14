L'art d'avoir toujours raison en littérature

Dans ce petit traité de bonne ou mauvaise foi, Arnaud Viviant recense les meilleurs stratagèmes pour triompher en littérature : affirmer que personne ne sait écrire, soutenir que personne ne sait lire, adopter une posture d'écrivain, publier sans arrêt, épouser son éditrice, attaquer ses adversaires sur leur dentition... Chaque conseil est une machine à satire qui lui permet de croquer la littérature française contemporaine. Mais derrière la moquerie se cache surtout un amoureux des livres. De Proust à Duras, de Beckett à Beauvoir, de Balzac à Nabokov, l'auteur convoque toute une bibliothèque et revisite la joie d'écrire avec esprit et espièglerie. Arnaud Viviant est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, romans et essais, dont Station Goncourt et Cantique de la critique aux éditions de La Fabrique. Il participe depuis vingt-cinq ans à l'émission "Le Masque et la Plume" sur France Inter.