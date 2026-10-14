Les dents noires, ce sont celles des prolétaires exploité·es par le capitalisme, celleux qu'on méprise, qu'on appelle "les cassos", qui résistent pourtant bruyamment à un libéralisme frénétique. Les Dents noires est aussi une affaire de famille : Solène Celse, dans la droite ligne de Dorothy Allison, fait récit de ces vies négligées avec l'envie de s'emparer de sa propre histoire depuis une position située. Il y a de la colère dans ce texte, colère contre la bourgeoisie à qui profite la pauvreté, contre la violence de classe et contre l'injonction à la rupture familiale, mais il y a aussi beaucoup de tendresse pour celleux qui nous tiennent du bout des doigts et nous font grandir.