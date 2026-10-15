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Lever de soleil sur la moisson

Suzanne Collins

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" Ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. " - ; Haymitch Abernathy A l'aube des cinquantièmes Hunger Games et de la deuxième Expiation, la peur s'empare des districts : le nombre de tributs sera doublé ! Dans le district Douze, Haymitch Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et sur celle de son aimée. Quand le destin le désigne comme tribut, son monde s'écroule. Alors que les Jeux sont sur le point de commencer, Haymitch comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance d'en réchapper. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre... pour que son combat dépasse les frontières de l'arène mortelle.

Par Suzanne Collins
Chez Pocket

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Auteur

Suzanne Collins

Editeur

Pocket

Genre

Mondes futuristes

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Lever de soleil sur la moisson

Suzanne Collins trad. Guillaume Fournier

Paru le 15/10/2026

528 pages

Pocket

8,90 €

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