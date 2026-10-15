Lever de soleil sur la moisson

" Ils n'utiliseront pas mes larmes pour leur divertissement. " - ; Haymitch Abernathy A l'aube des cinquantièmes Hunger Games et de la deuxième Expiation, la peur s'empare des districts : le nombre de tributs sera doublé ! Dans le district Douze, Haymitch Abernathy tente de ne pas trop penser au terrible tirage au sort. Il est concentré sur sa survie et sur celle de son aimée. Quand le destin le désigne comme tribut, son monde s'écroule. Alors que les Jeux sont sur le point de commencer, Haymitch comprend que les épreuves sont truquées et qu'il n'a aucune chance d'en réchapper. Pourtant, quelque chose en lui le pousse à se battre... pour que son combat dépasse les frontières de l'arène mortelle.