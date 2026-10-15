Pour ses 80 ans, le Petit Prince débarque sur la planète MinaLima ! Une édition exceptionnelle et interactive. MinaLima réimagine le livre culte d'Antoine de Saint-Exupéry dans sa patte colorée et inventive. A travers une centaine d'illustrations et huit animations, les lecteurs suivent le Petit Prince de planète en planète, font éclore sa rose, comptent les couchers de soleil, philosophent avec le renard, arpentent le désert, et rêvent plus fort encore.