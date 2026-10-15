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Le Petit Prince

MinaLima, Antoine de Saint-Exupéry

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Pour ses 80 ans, le Petit Prince débarque sur la planète MinaLima ! Une édition exceptionnelle et interactive. MinaLima réimagine le livre culte d'Antoine de Saint-Exupéry dans sa patte colorée et inventive. A travers une centaine d'illustrations et huit animations, les lecteurs suivent le Petit Prince de planète en planète, font éclore sa rose, comptent les couchers de soleil, philosophent avec le renard, arpentent le désert, et rêvent plus fort encore.

Par MinaLima, Antoine de Saint-Exupéry
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

MinaLima, Antoine de Saint-Exupéry

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Gallimard - Jeunesse

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Le Petit Prince

MinaLima, Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 15/10/2026

192 pages

Editions Gallimard

35,00 €

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Scannez le code barre 9782075246941
9782075246941
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