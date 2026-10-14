Cette éphéméride vous propose une grille de mots mêlés par jour, des grilles simples, mais pas toujours faciles, que vous résoudrez avec plaisir. Les mots peuvent être trouvés horizontalement, verticalement, en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Une même lettre peut faire partie de plusieurs mots de la grille. Lorsque vous aurez réussi à retrouver tous les mots de la liste dans la grille, il restera encore cinq lettres. A vous de les remettre dans le bon ordre pour découvrir le mot mystère !