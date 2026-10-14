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Répliques cultes

Taous Merakchi

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Le cinéma nous fait rire, pleurer, réfléchir ou rêver. Découvrez chaque jour de l'année des répliques cultes qui ont marqué l'histoire du 7e art. Pour les cinéphiles avertis comme pour les curieux désireux de parfaire leur culture cinématographique. Un voyage de 365 jours pour redécouvrir les films qui ont façonné notre imaginaire collectif. "Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses". Le Bon, la Brute et le Truand

Par Taous Merakchi
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Taous Merakchi

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

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Répliques cultes

Taous Merakchi

Paru le 14/10/2026

736 pages

Hugo et Compagnie

7,99 €

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Scannez le code barre 9791042907693
9791042907693
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