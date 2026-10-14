Le cinéma nous fait rire, pleurer, réfléchir ou rêver. Découvrez chaque jour de l'année des répliques cultes qui ont marqué l'histoire du 7e art. Pour les cinéphiles avertis comme pour les curieux désireux de parfaire leur culture cinématographique. Un voyage de 365 jours pour redécouvrir les films qui ont façonné notre imaginaire collectif. "Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses". Le Bon, la Brute et le Truand