Partir en méharée, arpenter les remparts d'une kasbah, guetter le lever du soleil au pied de l'Atlas, aller de petits ports de pêche en cités millénaires, flâner au souk, se délasser au hammam, bivouaquer sous les étoiles... De la bohème tangeroise aux splendeurs de Marrakech, goûtez l'art de vivre à la marocaine ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules - Des itinéraires en train ou d'écolodge en écolodge... Et de nombreuses cartes - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur du Maroc - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.