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Le mythe de Cthulhu

Howard p. Lovecraft

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Partout dans le monde renaissent des rituels hideux, typiques d'un culte blasphématoire que l'on croyait disparu à jamais : le culte de Cthulhu. Les peuplades primitives se révoltent pour adorer des idoles à l'effigie de la monstrueuse créature céphalopode, endormie depuis des millions d'années dans sa demeure sous-marine de R'lyeh. Les temps seraient-ils venus ? A travers les Etats-Unis, quelques hommes courageux, comme le professeur Angell, de Providence, l'inspecteur Legrasse et le premier lieutenant Johansen, vont tenter de s'opposer au réveil de Cthulhu. Mais que peut le courage contre une abomination venue d'outre-espace, dont la simple vue suffit à vous faire perdre la raison ?

Par Howard p. Lovecraft
Chez J'ai lu

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Auteur

Howard p. Lovecraft

Editeur

J'ai lu

Genre

Terreur

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Le mythe de Cthulhu

Howard p. Lovecraft trad. Simone Lamblin, Yves Rivière, Jacques Papy

Paru le 21/10/2026

192 pages

J'ai lu

6,00 €

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