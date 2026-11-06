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#Roman francophone

L'Impératrice remariée, T.1

Alphatart

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"J'ACCEPTE LE DIVORCE. ET JE SOLLICITE L'AUTORISATION DE ME REMARIER". Lorsque son époux, l'empereur, élève une belle inconnue au rang de concubine officielle et que cette dernière commence à menacer sa position, Navier s'efforce de rester de marbre. Car une impératrice ne pleure pas. Une impératrice ne pleure jamais. Cette leçon lui a été mille fois répétée depuis qu'elle a été promise à l'héritier du trône, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Navier doit incarner la souveraine idéale : intelligente, gracieuse, bienveillante... Au sein de cette haute société qui se délecte du scandale, elle ne peut s'autoriser le moindre faux pas. Tandis qu'elle lutte pour conserver sa couronne aussi bien que sa dignité, seules les missives d'un mystérieux correspondant lui permettent de respirer. Pourtant, au palais, chacun a ses propres objectifs. Et si Navier se méfie des rumeurs, des trahisons et des secrets, elle ignore qu'elle trouvera, niché dans ces lettres, quelque chose de plus dangereux que n'importe quel coup de couteau : le véritable amour. Une touche de magie, une romance slow-burn délicieuse et une valse de rebondissements : découvrez la saga à l'origine du webtoon culte et du K-drama ! Traduit du coréen par Aline Dikmedjian et Laïla Sarah Kezzi Avec des illustrations de Chirun

Par Alphatart
Chez OML

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Auteur

Alphatart

Editeur

OML

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'Impératrice remariée, T.1

Alphatart trad. Aline Dikmedjian, Laïla Sarah Kezzi

Paru le 06/11/2026

800 pages

OML

23,90 €

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