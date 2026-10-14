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Le Rêve des Rekkons

Young-Do Lee

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Le Rêve des Rekkons Alors que leur périple les conduit toujours plus loin au coeur des secrets du monde, Ryun, Tinahane, Pihyong et Keïgon parviennent enfin au temple de Haïnsha. Là, ils découvrent que les forces qui complotent dans l'ombre menacent bien davantage que leur propre survie. La Ligne qui sépare les peuples pourrait bientôt être balayée. Il est urgent de faire face et, pour cela, d'emprunter des chemins jamais tracés avant eux, de nouer des alliances inattendues et d'affronter les fantômes de leur mémoire. Car certaines vérités ont le pouvoir d'ébranler les royaumes, et certaines quêtes de changer jusqu'au visage des dieux. Lorsque le monde vacille, un nouveau chef doit émerger... et avec lui la promesse d'un bouleversement aux conséquences inconnues. Dans ce deuxième tome de L'Oiseau qui boit des larmes, Lee Young-Do tient toutes les promesses du Livre I et déploie une fantasy d'une ampleur rare, où l'aventure, le mythe et la mélancolie se mêlent à chaque pas.

Par Young-Do Lee
Chez Hachette

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Auteur

Young-Do Lee

Editeur

Hachette

Genre

Fantasy

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Le Rêve des Rekkons

Young-Do Lee

Paru le 14/10/2026

528 pages

Hachette

25,00 €

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