Gabrielle et la malle sanglante - Une épopée de la modernité

Allez-y donc carrément, romanciers, auteurs dramatiques, vaudevillistes, etc. , vous pouvez imaginer ce que vous voudrez, vous n'aurez rien inventé du tout. Vous n'atteindrez jamais l'invraisemblance du vrai. "? Au coeur de l'été 1889, une affaire criminelle hors du commun captive la France de la Belle Epoque et marque l'un des premiers succès de la police scientifique, défrayant la chronique dans toute la presse française à la fin du xixe siècle. Le 26 ? juillet, Toussaint Gouffé, un huissier de justice bien connu à Paris, disparaît. Deux semaines plus tard, un cantonnier découvre dans le Rhône le cadavre d'un homme abandonné avec la malle en bois qui a servi à le transporter de Paris à Lyon. Le mystère est d'abord entier, et la malle au centre de toutes les attentions. Après une enquête rocambolesque et une autopsie qui durera deux jours, les enquêteurs identifient un couple de suspects. La femme, Gabrielle Bompard, va attiser une frénésie médiatique hors du commun... ? " Michèle PedinielliSerge QUADRUPPANIest romancier, essayiste, traducteur et éditeur.