Ce que ma mère a laissé derrière elle

Après la mort de sa mère, Jade découvre une vieille photographie. On y voit une jeune femme souriante aux côtés d'un homme qu'elle ne connaît pas. Au dos, quelques mots ? : un nom et une adresse. Qui était cet homme ?? Et quelle part de sa vie sa mère lui a-t-elle cachée ?? A partir de ce fragile indice, Jade se lance sur les traces d'un passé familial fait de souvenirs fragmentaires, de blessures enfouies et de silences. Son enquête la conduit peu à peu bien au-delà de l'histoire de sa famille, au coeur des bouleversements qui ont traversé la Corée contemporaine et marqué plusieurs générations de femmes. Dans ce roman sensible et profondément humain, Oh Yoonhee raconte ce que les familles taisent, ce que l'Histoire efface et ce qui, malgré tout, se transmet. Une quête intime où retrouver la femme derrière la mère devient aussi une manière de comprendre d'où l'on vient. Oh Yoonheeest une romancière et journaliste coréenne.