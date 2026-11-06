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Ce que ma mère a laissé derrière elle

Yoonhee Oh

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Après la mort de sa mère, Jade découvre une vieille photographie. On y voit une jeune femme souriante aux côtés d'un homme qu'elle ne connaît pas. Au dos, quelques mots ? : un nom et une adresse. Qui était cet homme ?? Et quelle part de sa vie sa mère lui a-t-elle cachée ?? A partir de ce fragile indice, Jade se lance sur les traces d'un passé familial fait de souvenirs fragmentaires, de blessures enfouies et de silences. Son enquête la conduit peu à peu bien au-delà de l'histoire de sa famille, au coeur des bouleversements qui ont traversé la Corée contemporaine et marqué plusieurs générations de femmes. Dans ce roman sensible et profondément humain, Oh Yoonhee raconte ce que les familles taisent, ce que l'Histoire efface et ce qui, malgré tout, se transmet. Une quête intime où retrouver la femme derrière la mère devient aussi une manière de comprendre d'où l'on vient. Oh Yoonheeest une romancière et journaliste coréenne.

Par Yoonhee Oh
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Yoonhee Oh

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Littérature française

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Ce que ma mère a laissé derrière elle

Yoonhee Oh trad. Yeong-hee Lim

Paru le 06/11/2026

304 pages

Editions de l’Aube

21,00 €

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