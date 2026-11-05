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L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

Vital

Adeline Vanek

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Un roman qui nous donne accès aux pensées, émotions et problématiques normalement inaccessibles d'une psy. "Nous parlons de lui, nous ne parlons que de lui. Lui rendons sa place. Elle est venue le retrouver. Elle veut la part manquante de son amour". A Paris, au coeur d'une mansarde exiguë, une psychologue reçoit tour à tour les personnes qui la consultent. Entre un patient qui surgit par l'échafaudage, un autre tiré à quatre épingles qui doit se plier pour tenir debout, une jeune femme qui l'appelle littéralement depuis un toit new-yorkais et un mineur isolé qui souhaite l'inviter à sortir, le moins que l'on puisse dire, c'est que son quotidien est haut en couleur ! Pour autant, le cadre thérapeutique prime, et elle le respecte de son mieux. Mais que faire lorsqu'un jeune patient décède ? De surcroît, attablé à une terrasse du quartier le 13 novembre 2015 ? Bouleversée, la psychologue enfreint non seulement la règle déontologique en se rendant aux obsèques mais accepte également de recevoir la petite amie de ce dernier...

Par Adeline Vanek
Chez Le soir venu

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Auteur

Adeline Vanek

Editeur

Le soir venu

Genre

Littérature française

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Vital

Adeline Vanek

Paru le 05/11/2026

176 pages

Le soir venu

16,95 €

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