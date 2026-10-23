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A la grâce des fous

Roxanne Bouchard

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Il paraît que les fous de Bassan plongent à 90 ? km/h dans la mer. Les yeux ouverts. En pleine saison touristique, un cadavre est découvert à L'Anse-à-Beaufils, près de Percé, en Gaspésie. Un touriste ?? Non. Un critique virulent qui s'est mis à dos des dizaines d'artistes et d'expropriés, ceux de ces villages fermés dont on a incendié les maisons, déménagé les cimetières. Qui a assassiné cet homme ?? Un exproprié, un artiste, le propriétaire de la brasserie d'à côté? ? Campé derrière la fenêtre de La Vieille Usine, l'enquêteur Joaquin Moralès observe la scène de crime. Le vol des fous. Trace l'inventaire de ce qu'il a perdu ? : femmes, amis, pays de son enfance. A-t-il terminé son deuil ?? Ses deuils ?? Qu'est-ce qu'on fait de nos morts ?? De tout ce que nous gardons en mémoire ?? A quelles grâces, beauté ou folie doit-on s'abandonner pour revivre enfin ?? Et se sentir sauvé. Roxanne Bouchard vit au Québec où elle a publié plus d'une dizaine de titres. Les trois premiers tomes de sa série Moralès ont reçu plusieurs distinctions au Canada et en France, dont le prix des lecteurs Quais du Polar en (2023), le prix Mystère de la critique (2024) et le prix des Ancres Noires (2025).

Par Roxanne Bouchard
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Roxanne Bouchard

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans noirs

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A la grâce des fous

Roxanne Bouchard

Paru le 23/10/2026

304 pages

Editions de l’Aube

21,90 €

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