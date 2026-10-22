Publié pour la première fois en 1992 par Via Valeriano, réédité en 2003 chez Valeriano/Léo Scheer, cet essai magistral, L'argent et la mort, est un réquisitoire implacable contre le crédit. Emmanuel Loi y décline les effets dévastateurs qu'ont produit sur l'homme les pratiquesgénéralisées de l'assurance, sous toutes ses formes, ainsi que l'usage banalisé du crédit. Il montre que ces pratiques déplacent et invisibilisent les notions de dette, de dépense, de délit et donc deresponsabilité. Des codes et des règles de toutes sortes altèrent, voire annihilent le désir chez l'individu. Le monétaire devient l'identité. "Devenu sujet-client, il est évalué, mesuré avec méthode. On jauge, avec cynisme, ses capacités de résistance, d'endurance et de désabusement". A l'heure des flous idéologiques et des pouvoirs exorbitants du médiatique, Emmanuel Loi désignait, dès 1992, les systèmes qui ontdécérébré l'homme, en le rendant "addict" , et dont la finalité dernière était et reste, plus que jamais, "la régulation sociale" qu'on appelledésormais, en Chine ou aux Etats-Unis, "le contrôle social" .