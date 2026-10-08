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Les racines du ciel

Romain Gary

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"La viande ! C'était l'aspiration la plus ancienne, la plus réelle, et la plus universelle de l'humanité. Il pensa à Morel et à ses éléphants et sourit amèrement. Pour l'homme blanc, l'éléphant avait été pendant longtemps uniquement de l'ivoire et pour l'homme noir, il était uniquement de la viande, la plus abondante quantité de viande qu'un coup heureux de sagaie empoisonnée pût lui procurer. L'idée de la "beauté" de l'éléphant, de la "noblesse" de l'éléphant, c'était une idée d'homme rassasié..."

Par Romain Gary
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Romain Gary

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Les racines du ciel

Romain Gary

Paru le 08/10/2026

608 pages

Editions Gallimard

11,20 €

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