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Ce pays dont le prince est un enfant

Catherine Nay

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L'homme qui n'aurait pas dû être président. Le vrai visage d'Emmanuel Macron par Catherine Nay Emmanuel Macron est le dernier des grands personnages romanesques de notre histoire nationale. Vie privée, vie publique : tout chez ce conquérant hors normes est d'une singularité décon certante. Qui est-il vraiment ? Quels sont ses ressorts intimes ? D'où viennent les innombrables fluctuations de sa politique ? A travers une enquête exigeante, exacte, dépourvue de partis pris et sans concession, Catherine Nay a entrepris de percer cette énigme. Très vite, elle a acquis la conviction que la vérité d'Emmanuel Macron était à chercher du côté de sa jeunesse et de l'enfant isolé et solitaire, vivant dans une quasi-autarcie chez sa grand-mère. Très tôt persuadé de ne devoir compter que sur lui-même pour réussir sa vie tel qu'il l'entendait. Transgressif dès son adolescence, habitué à ce que l'on plie toujours devant ses désirs et ses volontés, il ne ressemble déjà à personne. Tout s'est joué dans ces premières années, marquées par sa passion amoureuse, digne du Rouge et le Noir, pour Brigitte Auzière, sa professeure de théâtre, de vingt-quatre ans son aînée. Sa biographe, qui le suit de près dans son ascension fulgurante jusqu'à sa prise de pouvoir, de l'ENA à la banque Rothschild et de Bercy à l'Elysée, s'appuie sur de nombreux témoignages pour en déchiffrer les multiples secrets. Elle nous livre, avec un brio non dénué d'ironie, le portrait d'un jeune homme pressé, trop préoccupé de lui-même, qui a mis dans l'exercice du pouvoir tout l'acquis d'un acteur né, formé très tôt aux règles du théâtre. C'est le fil conducteur de ce premier volume.

Par Catherine Nay
Chez Plon

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Auteur

Catherine Nay

Editeur

Plon

Genre

Actualité politique France

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Ce pays dont le prince est un enfant

Catherine Nay

Paru le 12/11/2026

33 pages

Plon

24,00 €

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Scannez le code barre 9782259326957
9782259326957
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