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Le Chat Noir et autres nouvelles

Edgar Allan Poe

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Pluton, un beau chat noir, attire toutes les faveurs de son maître. Mais ce dernier est subitement habité par "l'esprit de la perversité" et envahi par la tentation de faire le mal - même à ceux qu'il apprécie le plus... A la frontière du réel et de l'irréel, où la raison côtoie de près la folie, ces histoires fantastiques désarçonnent et vous feront frissonner. Cet ouvrage inclut : Le Chat noir - La Lettre volée - Le Scarabée d'or - Le Démon de la perversité - Le Coeur révélateur - La Chute de la Maison Usher - Le Portrait ovale.

Par Edgar Allan Poe
Chez Flammarion

|

Auteur

Edgar Allan Poe

Editeur

Flammarion

Genre

Fantastique

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Le Chat Noir et autres nouvelles

Edgar Allan Poe trad. Charles Baudelaire

Paru le 14/10/2026

320 pages

Flammarion

8,00 €

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Scannez le code barre 9782080172556
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