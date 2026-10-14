Le Chat Noir et autres nouvelles

Pluton, un beau chat noir, attire toutes les faveurs de son maître. Mais ce dernier est subitement habité par "l'esprit de la perversité" et envahi par la tentation de faire le mal - même à ceux qu'il apprécie le plus... A la frontière du réel et de l'irréel, où la raison côtoie de près la folie, ces histoires fantastiques désarçonnent et vous feront frissonner. Cet ouvrage inclut : Le Chat noir - La Lettre volée - Le Scarabée d'or - Le Démon de la perversité - Le Coeur révélateur - La Chute de la Maison Usher - Le Portrait ovale.