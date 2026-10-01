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#Roman francophone

Octopussy

Agnieszka Szpila

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Avec une apparente fantaisie pleine de gravité, ce recueil convoque un couple de lézards, un homme-gorille, une bande de bacchantes, le fantôme d'un insurgé de Varsovie et la fille aux huit vagins née dans la mer Baltique. Entérinant la fin de l'Anthropocène, la crise du modèle romantique et l'impasse du porno, Agnieszka Szpila propose de nouvelles formes d'amour et de désir qui invitent à gommer les frontières entre féminin et masculin, humain et non-humain, corps et nature, affection et sexualité. Une pensée aussi radicale qu'inspirante.

Par Agnieszka Szpila
Chez Les Editions Noir sur Blanc

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Auteur

Agnieszka Szpila

Editeur

Les Editions Noir sur Blanc

Genre

Littérature polonaise

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Octopussy

Agnieszka Szpila

Paru le 01/10/2026

208 pages

Les Editions Noir sur Blanc

20,00 €

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