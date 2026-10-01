Avec une apparente fantaisie pleine de gravité, ce recueil convoque un couple de lézards, un homme-gorille, une bande de bacchantes, le fantôme d'un insurgé de Varsovie et la fille aux huit vagins née dans la mer Baltique. Entérinant la fin de l'Anthropocène, la crise du modèle romantique et l'impasse du porno, Agnieszka Szpila propose de nouvelles formes d'amour et de désir qui invitent à gommer les frontières entre féminin et masculin, humain et non-humain, corps et nature, affection et sexualité. Une pensée aussi radicale qu'inspirante.