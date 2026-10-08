Un roman culte, joyau injustement méconnu et emblème du catalogue Phébus, réédité à l'occasion du cinquantenaire de la maison. La redécouverte d'une romancière oubliée et de son romantisme noir. C'est l'histoire d'un garçon mélancolique et d'une fille aux yeux profonds comme des lacs. L'histoire d'un rempart infranchissable : la boîte crânienne. Un conte démentiel qui prend place en Ecosse et imprègne les sombres replis de la vérité humaine. Car, plus que dans les fantômes ou le surnaturel, l'inquiétant se loge là, dans l'abîme des vivants. Qui était Antoinette Peské? ? Son nom, aujourd'hui, personne ne le connaît. A peine est-il murmuré par un cercle d'amateurs d'étrangetés. Repérée par Apollinaire, soutenue par Cocteau, comparée à Emily Brontë ou Edgar Allan Poe, la poétesse devenue romancière avec ce bijou gothique qu'est La Boîte en os continue d'envoûter ses fidèles près d'un siècle après son entrée en littérature.