Macbeth et Banquo, généraux de Duncan, roi d'Ecosse, de retour d'une campagne victorieuse contre les rebelles, rencontrent dans la lande trois sorcières qui leur font une prophétie : Macbeth deviendra roi, affirment-elles, et Banquo engendrera des rois... Poussé par Lady Macbeth et désireux d'accéder au trône, Macbeth entreprend d'assassiner Duncan - premier crime d'une longue série. DOSSIER - Contexte et genèse de l'oeuvre - De Faust à Macbeth : trajectoires du mal sur la scène élisabéthaine - Le mal dans Macbeth - Macbeth au fil des siècles.