Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Roman francophone

Macbeth

William Shakespeare

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Macbeth et Banquo, généraux de Duncan, roi d'Ecosse, de retour d'une campagne victorieuse contre les rebelles, rencontrent dans la lande trois sorcières qui leur font une prophétie : Macbeth deviendra roi, affirment-elles, et Banquo engendrera des rois... Poussé par Lady Macbeth et désireux d'accéder au trône, Macbeth entreprend d'assassiner Duncan - premier crime d'une longue série. DOSSIER - Contexte et genèse de l'oeuvre - De Faust à Macbeth : trajectoires du mal sur la scène élisabéthaine - Le mal dans Macbeth - Macbeth au fil des siècles.

Par William Shakespeare
Chez Flammarion

|

Auteur

William Shakespeare

Editeur

Flammarion

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Macbeth par William Shakespeare

Commenter ce livre

 

Macbeth

William Shakespeare trad. Pierre Jean Jouve

Paru le 14/10/2026

192 pages

Flammarion

4,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080172570
9782080172570
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.