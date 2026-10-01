Grandir comme la nuit

Maud accompagne des femmes victimes de violences au sein d'une association. Parmi elles, Julie Allard, qu'elle n'a pas su convaincre de fuir son foyer, lui lance un appel à l'aide. Mais Maud découvre son message trop tard. Après une énième dispute, c'est le mari qui est retrouvé mort. Au petit matin, Julie et son fils Daryl ont disparu dans une forêt des Vosges. Talonnée par un policier chargé de l'enquête, Maud part sur ses traces à Baccarat. Elle y découvre un établissement isolé en pleine nature : l'Institut Montandon pour enfants à très haut potentiel intellectuel. Là-bas, cinq élèves brillants étudient. Au coeur de la nature vosgienne, une ombre menaçante plane... Une disparition. Une forêt qui garde tout. Un cauchemar éveillé. Jusqu'où Maud est-elle prête à aller pour celle qu'elle n'a pas su protéger ?