Les enfants perdus

Casper, Milo, Rufus et les jumeaux Paddy et Dany, livrés à eux-mêmes dans un monde de ruines, trainent, skatent et occupent leurs journées comme bon leur semble. Bientôt rejoint par Wendy, le petit groupe survit en marge de tous et surtout des adultes qui, sur ce bout de terre deshéritée, représentent une menace permanente. Bien décidé à sortir son petit frère Milo de cette vie qui n'en est pas une, Casper va opter pour une voie sans retour qui mettra en péril le frêle équilibre du groupe. Après Hoka Hey ! , Neyef revient avec un nouveau chef-d'oeuvre onirique et plein d'humanité en livrant une vision très personnelle du mythe de Peter Pan.