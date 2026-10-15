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Bienvenue à l'hôtel inhabituel

Gaëlle Geniller

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Après Le Jardin, Paris et Minuit Passé , voici la nouvelle pépite de Gaëlle Geniller : Bienvenue à l'hôtel inhabituel . Un magnifique ouvrage au titre intrigant, aussi long que prometteur, qui séduira un très large public. "Que désirez-vous le plus au monde ? ' La richesse, le succès, la beauté, tous les biens matériaux imaginables, tout ce que vous désirez, absolument TOUT peut vous être offert dans cet hôtel. Attention cependant à ce que vous comptez répondre. Cela pourrait vous en coûter... Mais vous en coûter quoi précisément ? ... André s'est retrouvé ici par hasard, lors d'un déplacement professionnel. Il réfléchit un instant et répond : "Un café, s'il vous plaît. '

Par Gaëlle Geniller
Chez Delcourt

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Auteur

Gaëlle Geniller

Editeur

Delcourt

Genre

Divers

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Bienvenue à l'hôtel inhabituel

Gaëlle Geniller

Paru le 15/10/2026

208 pages

Delcourt

24,50 €

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Scannez le code barre 9782413090502
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