Après Le Jardin, Paris et Minuit Passé , voici la nouvelle pépite de Gaëlle Geniller : Bienvenue à l'hôtel inhabituel . Un magnifique ouvrage au titre intrigant, aussi long que prometteur, qui séduira un très large public. "Que désirez-vous le plus au monde ? ' La richesse, le succès, la beauté, tous les biens matériaux imaginables, tout ce que vous désirez, absolument TOUT peut vous être offert dans cet hôtel. Attention cependant à ce que vous comptez répondre. Cela pourrait vous en coûter... Mais vous en coûter quoi précisément ? ... André s'est retrouvé ici par hasard, lors d'un déplacement professionnel. Il réfléchit un instant et répond : "Un café, s'il vous plaît. '