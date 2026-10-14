Le fabuleux piano

En partant de la spoliation du piano d'une famille, les Enoch, célèbres éditeurs de partitions, Sonia Devillers raconte l'histoire de ces instruments pillés par milliers par l'occupant allemand et transportés jusqu'aux confins du IIIe Reich. Avec ce prestigieux instrument de concert transmis de père en fils ressurgit l'incroyable destin des Enoch autour desquels gravitent les grandes figures de la musique et de la chanson, des premiers concertos de Maurice Ravel au succès international des "Feuilles mortes" écrit par Jacques Prévert et interprété par Yves Montand. Sonia Devillers est une journaliste, animatrice de radio et écrivaine française.