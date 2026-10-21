"Ecoutez-les - les enfants de la nuit. Quelle musique que la leur ! " Découvrez ou redécouvrez le grand classique de Bram Stoker dans une traduction de Maxime Le Dain et merveilleusement illustré par le duo Fortifem. Roman incontournable du genre gothique, Dracula a forgé l'archétype moderne du vampire. Il est présenté ici suivi de la nouvelle "L'invité de Dracula" . Préface d'Adrien Party, spécialiste des grandes figures de la littérature fantastique, lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire 2023 pour son essai Vampirologie et animateur du site Vampirisme. com. Abraham "Bram" Stoker (1847-1912) est l'auteur de douze romans, de nombreuses nouvelles et essais. Né dans la banlieue de Dublin, il étudie au Trinity College et commence sa carrière comme critique dans des journaux locaux avant de devenir administrateur de théâtre à Londres, ce qui lui permet d'intégrer la scène culturelle et de côtoyer les grandes figures littéraires de son temps. Il demeure principalement connu pour Dracula. Edition reliée. L'ouvrage est imprimé sur un papier bouffant Holmen Book crème. La couverture est imprimée sur un papier couché, et est ornementée d'un vernis sélectif et d'un marquage à froid.