Les yeux sont un morceau de choix

Ji-won était promise à un avenir radieux jusqu'à ce que tout s'effondre : du jour au lendemain, son père prend le large, sa mère part à la dérive, sa soeur est déboussolée et George, son nouveau beau-père, la déshabille un peu trop du regard. La jeune femme ne peut plus compter que sur elle-même pour ses premiers pas à l'université et la reconstruction de sa famille brisée. La nuit devient son refuge, une échappatoire. Dans ses rêves, elle traverse des pièces remplies d'yeux, qu'elle ne peut bientôt plus se retenir de dévorer pour assouvir sa faim et sa rage...