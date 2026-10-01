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Les yeux sont un morceau de choix

Monika Kim

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Ji-won était promise à un avenir radieux jusqu'à ce que tout s'effondre : du jour au lendemain, son père prend le large, sa mère part à la dérive, sa soeur est déboussolée et George, son nouveau beau-père, la déshabille un peu trop du regard. La jeune femme ne peut plus compter que sur elle-même pour ses premiers pas à l'université et la reconstruction de sa famille brisée. La nuit devient son refuge, une échappatoire. Dans ses rêves, elle traverse des pièces remplies d'yeux, qu'elle ne peut bientôt plus se retenir de dévorer pour assouvir sa faim et sa rage...

Par Monika Kim
Chez Pocket

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Auteur

Monika Kim

Editeur

Pocket

Genre

Terreur

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Les yeux sont un morceau de choix

Monika Kim trad. Nathalie Peronny

Paru le 01/10/2026

352 pages

Pocket

9,30 €

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